Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan 'asker uğurlama' talimatı: Müsaade etmeyeceksiniz, toplayın götürün

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Yeni hastenemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. Dünya genelinde 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi. Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık. KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ'YLE İLGİLİ Hastane, bina zemininde bulunan 855 adet izolatörle İstanbul'un depreme en hazırlıklı en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz.

Şehir hastanelerimiz bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa'da bir numaradır. Dünyada ise sayılıdır. Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız. Salgın tehditi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik, hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. Bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. KORONAVİRÜSLE MÜCADELE Salgınla beraber her alanda yeni bir durum ortaya çıktı. Böyle devasa sorunla mücadele etmek elbette kolay değildir. Aşı konusunda ilerleme sağlansa da bir süre daha hastalıkla yaşayacağımzı anlaşılıyor. Salgınla mücadelenin en başarılı yöntemi virüsü kapmamaktır. Günlük hayatımızda virüsün bulaşma riskini minimuma indirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor. Kapalı mekanlarda, iş yerlerinde, toplu ulaşımda maske kullanımı günden güne yaygınlaşıyor. Bütün vatandaşlarıma diyorum ki gelin şu sigarayı da bırakın. Bu sigara da koronanın en önemli etkenlerinden bir tanesi. ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNE TEPKİ Asker uğurlama törenleri ve taziyelerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Valime de söyledim İstanbul'da kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz. Böyle uğurlama olduğunda toparlayın götürün. Bu insanları kenarda köşede bulmadık. Rabimizin emanetidir.