Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede karalama varsa, CHP orada (2)

AÇILIŞI YAPILAN PROJELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'deki toplu açılış töreninde; Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 861 milyon 184 bin 609 TL'ye mal olan 135 projesini, ilçe belediyelerinin 473 milyon 55 bin 795 TL'lik 119 projesini, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 31 milyon 245 bin 360 TL'ye mal olan 7 projesini, TOKİ'nin 14 milyon 659 bin TL'ye mal olan 1 projesini, Orman Bölge Müdürlüğü'nün 8 milyon 22 bin TL'ye mal olan 13 projesini hizmete açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplamda 1 milyar 388 milyon 166 bin 764 TL'lik 275 projenin açılışını gerçekleştirdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

