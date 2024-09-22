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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta! Türkevi önünde yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta! Türkevi önünde yoğun ilgi

22.09.2024 07:24
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Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde toplanan kalabalık tarafından ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. New York John F. Kenndy Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen Türk vatandaşları New York'ta bulunan Türkevi'nin önünde toplandı. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan New York
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