Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için eşi Emine Erdoğan'la birlikte New York’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’taki temaslarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik ediyor.

Erdoğan’ın heyetinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dahil çok sayıda danışman ve bürokrat da yer alıyor.

Yerel saatle 18:15’te özel uçağı ‘Can’ ile New York JFK Havalimanına inen Erdoğan’ı, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, yoğun koruma tedbirleri altında New York’ta kalacağı Manhattan’daki Peninsula Oteli’ne yerleşti. Otelin önünde toplanan çok sayıda Türk vatandaşı Erdoğan'ı sevgi gösterisiyle karşıladı. Erdoğan otele girmeden bir süre kendisini karşılayan Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.