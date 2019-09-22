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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta

22.09.2019 02:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar dahil 5 bakan eşlik ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için eşi Emine Erdoğan'la birlikte New York’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’taki temaslarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik ediyor.

Erdoğan’ın heyetinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dahil çok sayıda danışman ve bürokrat da yer alıyor.

Yerel saatle 18:15’te özel uçağı ‘Can’ ile New York JFK Havalimanına inen Erdoğan’ı, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, yoğun koruma tedbirleri altında New York’ta kalacağı Manhattan’daki Peninsula Oteli’ne yerleşti. Otelin önünde toplanan çok sayıda Türk vatandaşı Erdoğan'ı sevgi gösterisiyle karşıladı. Erdoğan otele girmeden bir süre kendisini karşılayan Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.

Erdoğan-Trump görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’deki temaslarına Pazartesi günü başlayacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık edeceği ‘İklim Değişikliği Zirvesine’ katılacak Erdoğan, zirvede bir konuşma yapacak.

Erdoğan, Salı günü resmen başlayacak BM 74.Genel Kurul çalışmalarında genel kurula hitaben bir konuşma yapacak.

Erdoğan aynı gün öğlen BM Genel Sekreteri Guterres’in liderler onuruna vereceği öğle yemeğine, akşam da ev sahibi ülke olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak.

Erdoğan ile Trump’ın ikili bir görüşme yapıp yapmayacakları konusunda henüz iki ülke tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan’ın New York’taki temasları çerçevesinde aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğu çok sayıda liderle ikili ve çoklu görüşmeler yapması bekleniyor.

Kritik Genel Kurul

BM 74. Genel Kurulu çalışmalarının üst düzey toplantılarında aralarında çok sayıda önemli devlet başkanı ve başbakanların da bulunduğu heyet liderlerinin yapacağı konuşmaların dışında, dünyanın karşı karşıya kaldığı beş ayrı konuda da liderlerin katılacağı üst düzey zirveler düzenlenecek.

Bu yılki genel kurulun en önemli zirvelerinden biri 2015 Paris Antlaşması çerçevesinde yapılacak ‘İklim Değişikliği’ zirvesi olacak. BM 74. Genel Kurul çalışmalarında, ABD

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