Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun üst düzey çalışmalarına katılmak için eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da aralarında bulunduğu kalabalık bir heyetle New York’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı New York JFK havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı. Erdoğan’ın heyetinde eşlik eden bakanların dışında heyette çok sayıda AKP ve MHP milletvekili, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, TOBB, TESK, Türk-İŞ, Türk Metal, Memur-Sen ve Hak-İş Başkanları da yer aldı.

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ziyaretine eşlik eden heyet kalacakları otele yerleşti. Erdoğan dört günlük ziyaretinin ilk gününde Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumunun katılacağı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" etkinliğinde bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis aralarında bulunduğu çok sayıda liderle görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü BM’de konuşacak. Erdoğan’ın genel kurula hitabında, Afganistan, Suriye, Filistin, Kıbrıs, Ortadoğu, mülteciler, COVID-19, BM reformu gibi konularda görüşlerini ifade edeceği belirtildi. Erdoğan, ABD’deki Müslüman ve Yahudi cemaatlerini kabul edecek. Aralarında New York Times gazetesi ve CBS televizyonlarının da olduğu çeşitli Amerikan medya kuruluşlarına özel mülakat verecek.

“New York’ta son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içerisinde olacağım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu nedeniyle ABD’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının çeşitli konulara ilişkin sorularını da cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığını Volkan Bozkır'ın yaptığı geçen yılki genel kurulun COVID-19 salgını nedeniyle fiziken yapılamadığını belirtti ve 14 Eylül itibarıyla görevini tamamlayan Bozkır'ı zorlu dönemde sergilediği yöneticilik meziyetleri için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki genel kurulun ﻿"COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletlerin Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Büyük önem atfettiğimiz ve öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya dair meseleler, genel görüşmelerin gündeminde ağırlıklı yer tutuyor. Genel kurula 110 civarında ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlanması bekleniyor. Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edeceğim. Konuşmamda Türkiye'nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. Birleşmiş Milletler’in gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene genel kurul kapsamında düzenlenecek etkinliklerin bir bölümü çevrimiçi olarak icra edilecek. Bu çerçevede çevrimiçi icra edilecek BM Gıda Sistemleri Zirvesi'yle BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı'na birer video mesajla iştirak edeceğim. Ziyaretim vesilesiyle BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak" dedi.

Ziyaretinde son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içerisinde bulunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün eserimizi de gerek İngilizce gerek Arapça gerek Türkçe gerek Fransızca, bu tür yabancı dillerde hazırladık. Onları da muhataplarına aynı şekilde inşallah takdim edeceğiz. Dört dilde hazırlıklar yapıldı ve BM'de, açılış törenimizde de bunları muhataplara takdim edeceğiz" dedi.

