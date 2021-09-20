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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Miçotakis'le görüşecek mi?

20.09.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareket etmeden önce 'Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten gelen bir talep üzerine kendisiyle Amerika'da görüşeceğini' açıkladı. Miçotakis ise geçen hafta "Programlarının çakışması nedeniyle görüşme olamayacağını" söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Miçotakis'le görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareket etmeden önce 'Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten gelen bir talep üzerine kendisiyle Amerika'da görüşeceğini' açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen yıllık basın toplantısında "Programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme olamayacağını çünkü New York'ta bulunacakları günlerin birbiriyle çakışmadığını" söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasında "Miçotakis ile görüşeceğini; üstelik bu görüşmenin Miçotakis tarafından talep edildiğini" söyleyince böyle bir görüşme olup olmayacağı konusunda kafa karışıklığı yarattı.

Yunanistan hükümet kaynakları, konuyla ilgili soruya "Yunanistan tarafından böyle bir talep olmadığı" yanıtını verdi.

Aynı kaynaklar "Miçotakis'in aynı nedenlerle, yani BM Genel Kurulu'na katılmak için 22-26 Eylül tarihlerinde New York'ta bulunacağını, ancak Türk makamlarından yapılan açıklamalara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretini o günlerde tamamlamış olacağı bilgisinin alındığını" belirtmekle yetindiler.

Yunan basını Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra iki liderin New York'ta görüşüp görüşmeyeceği konusunun bir muammaya dönüştüğünden söz etmeye başladı.

Ancak bu "muammanın" en geç yarına kadar açıklığa kavuşacağına dikkat çekiliyor.

İki lider en son NATO'nun Brüksel'deki zirvesi sırasında 14 Haziran'da görüşmüş; geçtiğimiz haftalarda ise Afgan göçmen akını olasılığı karşısında bir telefon görüşmesi yaparak bu konuda işbirliği yapılmasında mutabık kalınmıştı.

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