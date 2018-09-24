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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk ve Müslüman toplumuna hitap ediyor:"260 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini sağladık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 01:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk ve Müslüman toplumuna hitap ediyor:"260 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini sağladık."


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