HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2018 22:36 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Ozan URAL / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Nikahı İBB Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi olduCumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

PARTNER'Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı''Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı'
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı istifa ettiİYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı istifa etti
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa ettiİYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa etti

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa etti

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi'deki kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi'deki kritik görüşme ile ilgili açıklama

Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi

Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz

Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak

Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.