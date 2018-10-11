HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan'ın düğününe katıldı - Çiftin nikah şahitliğini Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan'ın düğününe katıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı.

Çiftin nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyıldı.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
flash!!!!flash!!!!
İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildiİstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Saide Simin Mercan TBMM Başkanı Binali Yıldırım Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan

En Çok Okunan Haberler

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.