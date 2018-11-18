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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel'in düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel'in düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

Belediye Başkanı Suver'in kıydığı nikahta şahitlik yapan Erdoğan, genç çifte mutluluklar diledi.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile davetliler katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi

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