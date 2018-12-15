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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 15:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oğlunun nikah şahidi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Erdoğan, Atilla Zeybekci ve Elif Sertkan çiftinin nikah töreni için İstanbul'dan Denizli'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oğlunun nikah şahidi oldu.

BİNALİ YILDIRIM DA KATILDI

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şahitlik yaptı.

Düğün töreninde, TBMM Başkanı Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

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