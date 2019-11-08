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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 23:10 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Leyla Topaktaş ile Mustafa Selçuk Eraslan çiftinin nikah törenine katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyla Topaktaş ile Mustafa Selçuk Eraslan çiftinin nikahında şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Leyla Topaktaş ve Mustafa Selçuk Eraslan'ın Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Çiftin nikahında şahitlik yapan Erdoğan, gelin ve damada mutluluk dileklerini iletti.

Nikah törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyla Topaktaş Mustafa Selçuk Eraslan nikah Recep Tayyip Erdoğan

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