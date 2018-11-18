CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızının nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikdüzü'nde hasta ziyaretinde bulunduktan sonra Bakırköy Yeşilköy'de bulunan bir otele geçti. Erdoğan burada Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in Kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel çiftinin nikah törenine katıldı. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver kızının nikahını kıyarken Erdoğan da Bilge Betül Suver'in nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan daha sonra otelden yarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Nikahtan fotoğraflar

