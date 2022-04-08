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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan o eleştirilere karşı Mimar Sinan örneğini verdi! 'Yakın tarihte yok sayıldı...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan o eleştirilere karşı Mimar Sinan örneğini verdi! 'Yakın tarihte yok sayıldı...'

08.04.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam Medeniyetleri Müzesi açılında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlar boyunca farklı kültürlere başkent olan İstanbul'un bu eseri de gururla taşıyacağını belirtirken yapılan eserleri eleştirenlere Mimar Sinan örneğiyle yanıt verdi. 'İslam medeniyeti yok sayılamaz' diyen Erdoğan, yakın tarihte eski eserlerin yok sayıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o eleştirilere karşı Mimar Sinan örneğini verdi! 'Yakın tarihte yok sayıldı...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Medeniyetleri Müzesi açılında açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz, hem edebiyat hem mimari bütün unsurlarıyla bir medeniyeti yeniden ayağa kaldırıyoruz' dedi.

'İSTANBUL BU ESERİ DE GURURLA TAŞIYACAKTIR'

'Muhteşem tarihimizin, kadim medeniyetimizin en önemli izlerini geleceğe taşıyacak olan bu müzemizin ziyaretçileri medeniyetleri inşa eden asli gücün ilim ve hikmet olduğunu fark edeceklerdir. Asırlar boyunca farklı kültürlerin beşiği olan İstanbulumuz bu eseri de gururla taşıyacaktır. Tarih bizlere sadece geçmişle ilgili değil geleceğe dair de aydınlatıcı imkanlar sunuyor. Bugünü iyi anlamak dünü iyi bilmekle mümkündür.

'İSLAM MEDENİYETİ YOK SAYILAMAZ'

İslam medeniyetini yok sayarak tarih yazmanın imkansızlığı müzemizde sergilenen eserler aracılığıyla bir kez daha aydınlatılacak. Ülkemiz bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle bağını koparan bir zihniyete maruz kaldı. Ecdanın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, bilinçli şekilde tahrip edildi. Yakın tarihimiz bu acı olaylarla dolu.

'MEDENİYETİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Yaptığımız yatırımlar ülkemizi kalkındırırken medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Edebiyatından mimarisine kadar bütün unsurlarıyla bizim olan muhteşem bir medeniyeti yeniden ayağa kaldırıyoruz.

'MİMAR SİNAN'I ELEŞTİRENLERE BENZETİYORUM'

Ülkemize kazandırdığımız eserleri eleştirenleri Mimar Sinan'ın yaptığı caminin minaresine 'eğri' diyenlere benzetiyorum. Mimar Sinan'ın eserlerine söz söyleyecek kişilerin önce Sinan seviyesine gelmeleri gerekir...'

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