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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar mücadelesi var

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2019 23:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarafsızlık çağrısı haberleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Demirtaş ve Öcalan aslında bir iktidar mücadelesi var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristbaşı Öcalan'ın tarafsızlık çağrısı haberleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor.

Yaptığı açıklamada, 'eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne şuraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' gibi bir hava içinde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdullah Öcalan tarafsızlık çağrısı

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