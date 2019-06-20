Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar mücadelesi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristbaşı Öcalan'ın tarafsızlık çağrısı haberleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor.

Yaptığı açıklamada, 'eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne şuraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' gibi bir hava içinde.

