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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Olağanüstü İslam Zirvesi”ne katılmak üzere Riyad’da

11.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan “Olağanüstü İslam Zirvesi”ne katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Olağanüstü İslam Zirvesi”ne katılmak üzere Riyad’da

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere Riyad’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak TSİ 12.45 sıralarında Riyad’a indi.

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak. Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Riyad Recep Tayyip Erdoğan
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