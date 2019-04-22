Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin, “Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’taki şehit cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın tüm boyutları ile soruşturulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün 4 şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz” dedi.

