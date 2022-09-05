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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı

05.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in tabutuna da omuz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı

Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.

İnançer'in cenazesi Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı. Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi. İnançer'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
İnançer için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Cenaze töreninde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ömer Tuğrul İnançer hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında ölüm noktasında, ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi aleme bir tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Nitekim şu anda sandukanın üzerindeki örtüde de Rabb'imiz böyle buyuruyor, 'Her nefis ölümü tadacaktır' ve buradan dönüş yok ve hepimiz de bunun hazırlığı içerisinde olmamız gerekiyor. Bir mutasavvıf, bir hukukçu, bir edebiyatçı ve millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan olan hocamıza ben de huzurlarınızda tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim Rabb'imden hep birlikte birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum. Mekanı cennet olsun. Rabb'im sevgili habibine hep birlikte bizleri komşu eylesin inşallah" dedi.

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Ömer Tuğrul İnançer'in tabutuna da omuz veren Erdoğan, İnançer'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nurettin Cerrahi Tekkesi'nde hazırlanan yere defnedildi.

DHA

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Recep Tayyip Erdoğan cenaze ömer tuğrul inançer
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