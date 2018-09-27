ABD'den Çin'e gövde gösterisi: Nükleer kapasiteli B-52 uçurdular
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!
BM'den dünyayı korkutan uyarı: Geri döndürülemez...
Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar
İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum