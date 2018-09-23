Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükelçi atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hollanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şaban Dişli’nin atandığı bildirildi. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
22 Şubat 1958'de Sakarya Geyve doğumlu olan Şaban Dişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesinde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı. Harvard Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Programına katıldı.
Hollanda'da banka genel müdürlüğü görevinde bulunan Dişli, Yurt Dışı Bankalar Birliği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Dişli, 22, 23 ve 24. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya'dan ABD'ye Soçi suçlaması!
Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı
Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum