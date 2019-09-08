Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hatırlayın Cumartesi annelerini. Cumartesi anneleri için her cumartesi günü Galatasaray’a gidenler yok muydu. Cumartesi anneleri için oraya giden sanatçıları, çizeri, şimdi Diyarbakır’da belediye önünde evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına ne için gitmiyorlar? Çünkü bunlar ikiyüzlü. Bunlar dürüst değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesinde düzenlenen "Önder İmam Hatipliler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, “Biz de bir imam hatipli olarak, o büyük insanların talebesi olarak, bu yapıyı hiçbir zaman öksüz bırakmamak, boynu bükük koymamak için çalıştık. Büyüklerimizin, ağabeylerimizin, Celal hoca gibi dava adamlarının emaneti olan bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına hiçbir zaman terk etmedik" dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan Cumhurbaşkanlığına kadar üstlendiğimiz tüm görevlerde imam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik" diyen Erdoğan, "Çünkü biz harcı bismillah denilerek karılan, her tuğlası bismillah denilerek konulan o güzel o çatı altında önce vefayı öğrendik. Bu çatı bize dürüstlüğü, samimiyeti, ülkesine, milletine ve bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz okullarda mücadeleyi, sabrı, dirayeti ve cesareti öğrendik. Biz imam hatiplerde ahlakı, dayanışmayı, yoklukta bile ekmeğimizi muhtaçlarla paylaşmayı öğrendik. Bu okullarda kardeşliğin, muhabbetin, birbirini sadece Allah için sevmenin eşsiz lezzetini tattık. Biz o kutlu çatı altında Afrikalı, Filistinli, Türkistanlı mazlumların dertleriyle dertlenmeyi öğrendik. Hepsinden önemlisi, hayat karşısında soylu bir duruş sahibi olmayı öğrendik. Bundan dolayı dört evladımın dördünü de imam hatip okullarına gönderdim, eğitim öğretimlerini de imam hatip okullarına emanet ettim. Bundan da çok çok huzurluyum. Kendim de imam hatip lisesi mezunu olmayı hayatım boyunca büyük bir gurur vesilesi olarak hep yüreğimde taşıdım. Son nefesimi verinceye kadar da imam hatipli olmanın onurunu bir şeref payesi olarak üzerimde taşımaya devam edeceğim" dedi.

İstanbul gibi uzun yılların ardından el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Erdoğan, "İmam hatiplilere ve gönüllü kuruluşlarımıza yönelik tacizlerin arttığı son günlerde bu buluşmamızın oldukça anlamlı olduğuna inanıyorum. Son seçimlerde kimi şehirlerimizde ortaya çıkan belli çevrelerdeki imam hatip hazımsızlığını tekrar hissettirdiğini görüyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir gibi uzun yılların ardından el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. Adeta bir öç alma duygusuyla, intikam hissiyle asılsız ve çarpıtma bilgilerle gönüllü teşekküllerimiz hakkında iftira kampanyaları yürütülüyor. FETÖ’vari taktikler kullanılarak üniversiteli kız çocuklarımıza güvenli yurt imkanı sunan vakıf ve derneklerimiz hedef haline getiriliyor. Basın yayın organlarında, özellikle sosyal medyada millete ve gençlere hizmetten başka bir gayesi olmayan kuruluşlarımıza yönelik itibar suikastları düzenleniyor. Seçimlerden önce öğrencilere burs vermekten, ücretsiz yurt sağlamaktan bahsedenler, koltuğa oturur oturmaz işe öğrenciye hizmet veren vakıf ve derneklere saldırmak ile başlıyorlar. Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, milletin saçıyla sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğraşıyorlar. Şimdi İstanbul’da İETT’de şu anda sakallılarla uğraşıyorlar. Bunu biz 12 Eylül’de yaşadık. Ben de o zaman İETT’deydim. Ne kadar İETT’de o zaman sakallı varsa hepsini topladılar, sakalını kestiler. Benim de sakalım vardı. En son ben kalmıştım. Beni de çağırdılar. Ya sakal ya istifa dediler. Ben de ertesi günü istifamı verdim, ayrıldım. Ama ne kaybettim. 12 bin 500 TL alıyordum ve hemen özel sektörde bir işe başladım, dört kat fazlası maaşla işe girdim ve 50 bin aldım. Tüm tasarruf sahibi olan Allah, bir yerden kapıları kapatıyorsa birçok yerden farklı kapılar açıyor. Ve açıldı. Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi, yerini bugün baskıya, fişlemeye, faşizmi aratmayan bir tahammülsüzlüğe bıraktı. Seçim öncesinde hiç kimsenin ekmek ve aşıyla oynamayacağız diyenler, daha şimdiden binlerce insanı kapı dışarı ettiler. Sevgi ve kucaklaşma sözlerinin yerini Suriyeli yetimlere verilen bir tas çorbaya göz diken, kimsesiz çocukları kapı dışarı eden, bölücülere gösterdiği empatiyi evladı dağa kaçırılan analardan esirgeyen, vicdansız, insafsız, nobran bir zihniyet aldı" diye konuştu.