Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 iken, AK Parti iktidarları döneminde bu oran %9,54 olarak gerçekleşti.Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 olduğunu ve bu rakamın AK Parti iktidarları döneminde ise %9,54 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda tam olarak şu ifadelere yer verdi:

AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 iken, AK Parti iktidarları döneminde bu oran %9,54 olarak gerçekleşti.



Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla... pic.twitter.com/6L66BGxE4m — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 12 Ocak 2019



