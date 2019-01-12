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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 19:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son 14 yılın enflasyon ortalamasına ilişkin rakamları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 iken, AK Parti iktidarları döneminde bu oran %9,54 olarak gerçekleşti.Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, AK Parti öncesindeki son 14 yılın enflasyon ortalaması %70,3 olduğunu ve bu rakamın AK Parti iktidarları döneminde ise %9,54 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda tam olarak şu ifadelere yer verdi:


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyon

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