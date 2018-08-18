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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler."


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