IHAAW131652-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız" dedi.

31.01.2019 13:16:52 TSI

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