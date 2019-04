Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Organize bazı suçların işlendiğini gördük, YSK’ya da bu bilgilerle gidiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarda İstanbul Seçimleri için, “Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK’ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz. “Kimsenin 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına girmeye hakkı yoktur” dedi. Erdoğan, İsrail başbakanının yaptığı açıklamalara ilişkin ise “Netenyahu’nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya ile İşbirliğin her geçen gün aratarak devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2010 yılında tesis ettiğimiz üst düzey işbirliği konsey toplantıları aynı şekilde, kurumsal bir özellik arz etmek suretiyle devam etmektedir Bu toplantı Putin’le yıl başından itibaren üçüncü defa yüz yüze görüşmeyi gerçekleştireceğimiz görüşme olacaktır. İkili ilişkilerimizi değerlendireceğiz. Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağız. Ticaretten, turizme tüm alanlarda gelişmeye devam ediyor. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15’lik artışla 26 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Bu rakamın çok daha üstünde bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ziyaretimde ekonomik ilişkileri nasıl geliştirebileceğimizi sayın başkan ile ele alma fırsatımız olacak. Vize serbestisi konusu da gündemimizde yer alan önemli bir konu” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz”

Terörle mücadele konusunda herhangi bir operasyon da masada olacak mı şeklindeki soru üzerine Erdoğan, “Bütün hazırlıklarımız bizim yapılmış durumda. Yani bütün sınır boyundaki hazırlıklarımız, olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız. Ve o sır cümle var ya, işte o sır cümle masadadır. Bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bunlar da bizim yine bu seyahatimizde özellikle baş başa görüşme ele alacağımız konulardır” dedi.

“Netenyahu’nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır”

İsrail başbakanının yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Netenyahu’nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 48’den bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır. BM’nin aldığı kararlara da aykırıdır. ABD’yi arkalarına almak suretiyle bu adımları atmışlardır. Başkent meselesiyle attığı adımlarla biliyorsunuz başı Amerika çekmiştir. Yine Amerika’nın dayatmasıyla birkaç yer bunlara uymuştur. Golan ile ilgili atılan adımda bunu görüyoruz. Tabi Amerika böyle bir adımı atarken buna BM uymuş mudur? Hayır. BM Güvenlik Konseyi’nden olumlu bir şey çıkmış mıdır? Hayır. Aynı takım elbiseyle çıkıp Amerika’da basın toplantısı yapmak suretiyle oldu bitti ye getirmek istemeleri, İsrail’de yapılacak seçim öncesi böyle bir adımın atılması ve Ortadoğu’ya maalesef yeniden bir karanlık gelecek bunların hazırlaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu ziyaretimizde bu da bizim masamızda olacaktır. Bunu da ayrıca görüşeceğiz. Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır” ifadelerini kullandı.