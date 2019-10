Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak bildiriye uyulmazsa 120 saat bittiği anda harekata devam ederiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yapılan ortak mutabakata ilişkin, “Şu anda 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Bunu yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı takdirde, 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı’nı aynen bırakılan yerden devam ettiririz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri’ne katıldı. Hemşerileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Erdoğan, “Bugün bir kez daha siz değerli hemşerilerimle, sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Yaklaşık 2 ay önce Rize’deydik. Rizeli kardeşlerimize 31 Mart belediye seçimlerinde partimize verdikleri rekor destek için teşekkür ediyorum. Seçimlerde şampiyon olmak artık bir Rize klasiği haline geldi. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 31 Mart’ta da Rize yüzde 73’le Türkiye birincisi olarak AK Parti’yi zirveye taşıdı. Bu ziyaretimizde ayrıca toplam yatırım tutarı 1 milyar 103 milyon lirayı bulan 28 adet projenin de toplu açılış töreni gerçekleştirdik. Tekrar Rize’mize hayırlı olmasını diliyorum. 11. Rize Günleri vesilesiyle bu güzel İstanbul akşamında bizleri bir araya getiren Rize Dernekler Federasyonu RİDEF’e de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Elbette 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir, her biri değerlidir, bir başka güzeldir” diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzün başköşesinde yeri vardır. 40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık, hiçbir ayrıma gitmedik. 780 bin kilometrekarenin tamamına aynı nazarla baktık. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni demeden Türkiye’nin renklerini aynı samimiyetle kucakladık. 82 milyonun her bir ferdine aynı şevkle hizmet ettik. Çünkü yaratılarını, yaratandan ötürü sevdik. Ana yurdum, baba ocağım Rize’nin kalbimizdeki yeri her zaman farklı oldu. Rize bize daima yoldaşlık etti. Rizeli hemşerilerim siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bizi yalnız bırakmadı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda yanımızda sizler vardınız. 2001 yılında AK Parti’yi kurarken, 2002 senesinde iktidara yürürken Allah’ın yardımını ve sizlerin desteğini daima üzerimizde hissettik. 17 yıldır nice başarılara birlikte imza attık, nice badireleri yine beraber aştık. Hayatımın her safhasında siz hemşerilerimin dualarını yanımda buldum. Bugün de aynı duygularla dolup taşıyorum. Sizlerden hayır dualarınızı talep ediyorum. Bu can bu tende olduğu sürece Rize’yi sevmeyi, Rizeli hemşerilerimizle iftihar etmeyi sürdüreceğiz. Rize’den, sizlerden aldığımız cesaretle, bu güne kadar olduğu gibi 81 ilimizin her birine, 82 milyon vatandaşımızın her birine hizmet götüreceğiz. Ülkemizi hedefleriyle ve hayalleriyle mutlaka buluşturacağız. Türkiye’nin ve Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı daha büyük bir gururla dalgalandıracağız. Bağımsızlığımızın timsali olan ezanlarımızı daha gür bir nidayla okuyacağız. Her karışında şehitlerimizin yattığı vatanımızı daha çok seveceğiz. Kardeşlik türkülerimizi daha büyük bir coşkuyla söyleyeceğiz. İstikbalimizin teminatı olan Rabia’mıza daha çok sarılacağız. Tek millet diyeceğiz, tek bayrak diyeceğiz, tek vatan diyeceğiz, tek devlet diyeceğiz. 82 milyon bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.

Rizeliler atmaca gibi atak, Karadeniz gibi kabına sığmayan insanlar olduğunu ifade eden Erdoğan, “Benim hemşerilerim aynı zamanda son derece zeki ve esprilidir. Rize Günleri’nin bu seneki temasında o ince zekasına, pratikliğine bir kez daha şahit oluyoruz. ‘Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayını.’ Ama bugün burada bir karar vermemiz lazım. Bu mereti bırakalım. Kendi kendimize zarar veriyoruz. Yazık, günahtır. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda yazıktır günahtır. Bu israf. Bir cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki, inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır dedi. Niye? Kasaya, emaneti ilahi olan bu vücuda zararı var. Doktorlar da burada. Öyleyse haramdır. Kimi biz zenginleştiriyoruz? O malumlar var ya. Adamlar geliyorlar bize, elektronik sigara. Sigaranın elektroniği mi olur? Onun için bizden özellikle yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim. Vermem. Marka olarak da söyleyeyim, radyo değil. Sigaranın da Philips’i var. Ve bunlar Türkiye’ye yatırım yapacaklarmış. Adını da böyle koyuyorlar. O yatırımı gidin siz başka bir yerde yapın. Ama şimdi ne yapıyorlar, kaçak olarak bunu ülkeme sokuyorlar. Ticaret Bakanıma da söylüyorum. Bunları asla ülkemize sokmayacağız. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Asla müsaade etmeyeceğiz. Ne olur, baylar bayanlar, içmeyin bu sigarayı. İlla bir şey içecekseniz işte size çay. Hem sağlıklı nesiller yetiştirme hedefimize, hem de ülkemizin stratejik bir ürününe sahip çıkalım” dedi.