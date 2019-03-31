HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malatya Pötürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Malatya Pötürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada iki vatandaşımızın ölümü cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. İçişleri bakanlığımız yargı süreci olarak gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar."

Haber-Kamera: Gülseli Kenarlı-Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Erdoğan saat 13.50 sıralarında eşi Emine Erdoğan ile birlikte okula geldi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı. Erdoğan zarfı sandığa atarken, "Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

"PÖTÜRGE'DEKİ OLAY GERÇEKTEN BİZLERİ ÜZDÜ"
Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde 56 milyon seçmenin kayıtlarda olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pötürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada iki vatandaşımızın ölümü cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı da. Bu konuda şu anda Adalet bakanlığımız, İçişleri bakanlığımız yargı süreci olarak gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum fakat bu durumun partiler arası bir sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim o dur ki bunun dışında seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır." dedi.

''TÜM MİLLETİMİZE TÜM SEÇMENLERİMİZE HAYIRLI OLSUN DİYORUM''
Erdoğan, "Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle şu ana kadar iyi gidiyor. Başta 30 büyükşehrimiz olmak üzere seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp, bu demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimlerin inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok daha büyük güç katacaktır. Ben tekrar tüm milletimize tüm seçmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Temennim o dur ki yüksek bir katılımla akşam sandıkları kapamış olalım." diye konuştu.

Erdoğan seçimleri belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğini belirterek, "Belli bir yerden sonra bir basın toplantısı İstanbul'da yapıp ondan sonra Ankara'ya hareket edeceğim." dedi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Erdoğan'ın okula gelişi
-Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın oy kullanması
-Erdoğan'ın açıklamaları
-Erdoğan'ın okul bahçesindekilerle konuşması
-Erdoğan'ın okuldan ayrılması

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Rakipsiz muhtar adayının erken zaferiRakipsiz muhtar adayının erken zaferi
Kapanan yollar açıldı, seçmen sandığa gittiKapanan yollar açıldı, seçmen sandığa gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem

Denizli'de şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.