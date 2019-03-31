CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI (1)

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Malatya Pötürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada iki vatandaşımızın ölümü cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. İçişleri bakanlığımız yargı süreci olarak gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar."

Haber-Kamera: Gülseli Kenarlı-Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Erdoğan saat 13.50 sıralarında eşi Emine Erdoğan ile birlikte okula geldi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı. Erdoğan zarfı sandığa atarken, "Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

"PÖTÜRGE'DEKİ OLAY GERÇEKTEN BİZLERİ ÜZDÜ"

Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde 56 milyon seçmenin kayıtlarda olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pötürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada iki vatandaşımızın ölümü cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı da. Bu konuda şu anda Adalet bakanlığımız, İçişleri bakanlığımız yargı süreci olarak gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum fakat bu durumun partiler arası bir sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim o dur ki bunun dışında seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır." dedi.