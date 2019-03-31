Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 13.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, okula girişinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan, kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.

"BÜTÜN ARAŞTIRMALAR, SORUŞTURMALAR YAPILIYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanmasının ardından gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye genelinde 56 milyon seçmenin olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan daha sonra Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü, Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür, aynı şekilde arkadaşlarımı. Tabi bu konuda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. 2 arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Bu olayın partiler arası bir sorgulamaya, yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda dudaklarımızın arasından çıkacak sözler büyük önem taşıyor. Temennim odur ki, herhangi başka bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığımdan bilgilere göre, şu ana kadar seçim iyi gidiyor. Seçimden başarılı bir şekilde çıkıp demokrasinin temel taşı olan seçimin, merkezi seçime de 1 Nisan'dan itibaren büyük güç taşıyacaktır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum, temennim odur ki yüksek bir katılımla tamamlayalım. Belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim, daha sonra basın açıklaması yapıp Ankara'ya geçeceğim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3300" numaralı sandıkta 332 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek. Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 18. Emine Erdoğan da 17. sırada yer alıyor.

AA

