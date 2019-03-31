Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

"PÖTÜRGE'DEKİ OLAY GERÇEKTEN BİZLERİ ÜZDÜ"

Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde 56 milyon seçmenin kayıtlarda olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pötürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada iki vatandaşımızın ölümü cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı da. Bu konuda şu anda Adalet bakanlığımız, İçişleri bakanlığımız yargı süreci olarak gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum fakat bu durumun partiler arası bir sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim o dur ki bunun dışında seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır." dedi.

"TÜM MİLLETİMİZE TÜM SEÇMENLERİMİZE HAYIRLI OLSUN DİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle şu ana kadar iyi gidiyor. Başta 30 büyükşehrimiz olmak üzere seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp, bu demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimlerin inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok daha büyük güç katacaktır. Ben tekrar tüm milletimize tüm seçmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Temennim o dur ki yüksek bir katılımla akşam sandıkları kapamış olalım." diye konuştu.

Erdoğan seçimleri belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğini belirterek, "Belli bir yerden sonra bir basın toplantısı İstanbul'da yapıp ondan sonra Ankara'ya hareket edeceğim" dedi.

332 SEÇMEN BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3300" numaralı sandıkta 332 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek. Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 18. Emine Erdoğan da 17. sırada yer alıyor.

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