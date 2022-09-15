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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da ziyaretlerine başladı! İlk kareler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da ziyaretlerine başladı! İlk kareler geldi

15.09.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.45'te, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi. Erdoğan, Özbekistan'da Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da ziyaretlerine başladı! İlk kareler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer karşıladı.

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Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Semerkant'a geldi.

AA-20220915-28903874-28903870-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_HAZRETI_HIZIR_TURBESINI_ZIYARET_ETTI

HAZRETİ HIZIR TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarına başladı.

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Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ne ziyarette bulundu.

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AA-20220915-28903874-28903873-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_HAZRETI_HIZIR_TURBESINI_ZIYARET_ETTI

YOĞUN PROGRAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılacak.

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Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü nezdinde, "diyalog ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım olacak.

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Zirve kapsamında, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek Zirve Oturumu'nda da konuşacak.

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