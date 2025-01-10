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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e böyle yüklendi: İyimserlik içindeydik ancak olumlu bir tablo göremedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e böyle yüklendi: İyimserlik içindeydik ancak olumlu bir tablo göremedik

10.01.2025 18:04
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Özel için "İyimserlik içindeydik ancak olumlu bir tablo göremedik" diyen Erdoğan, "CHP’de hiçbir değişiklik olmadı, milletle aynı çizgide hala buluşamadılar, kurucu değerlerle barışamadılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e böyle yüklendi: İyimserlik içindeydik ancak olumlu bir tablo göremedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde başlıca Suriye'de terörle mücadele vardı. Erdoğan ayrıca CHP lideri Özgür Özel'e tepkisini de dile getirdi.

"SURİYE’DE BÖLÜCÜ TERÖRİSTLER İYİCE KAPANA SIKIŞTI"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Bölücü teröre ağır bedel ödettik. Sınırlarımız içinde neredeyse terörist kalmadı. Bölücü terör örgütünün Türkiye’yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Suriye’de terör kuşağını kırdık. Suriye’de bölücü teröristler iyice kapana sıkıştı, kendilerine yeni patron arıyorlar.

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  • Teröristler yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemeyecek.

CHP LİDERİ ÖZEL'E YÜKLENDİ

  • Sayın Özel için iyimserlik içindeydik ancak olumlu bir tablo göremedik. CHP’de hiçbir değişiklik olmadı, milletle aynı çizgide hala buluşamadılar, kurucu değerlerle barışamadılar.
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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