HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki için Kayseri’den oy istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 16:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde yaptığı konuşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki için Kayserililerden Ankara’daki yakınlarından oy istemelerini istedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmasında “Kayseri-Niğde-Mersin-Osmaniye demir yolu hattını elektrikli hale getirerek modernize edeceğiz ve bu yıl bitirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde yaptığı konuşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki için Kayserililerden Ankara’daki yakınlarından oy istemelerini istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmasında “Kayseri-Niğde-Mersin-Osmaniye demir yolu hattını elektrikli hale getirerek modernize edeceğiz ve bu yıl bitirilecek. Kayseri Boğazköprü lojistik merkezinin birinci etabı tamamlandı. İkinci etabının ihalesi sürüyor. Kayseri hava limanımızın yolcu trafiği 16 yıl önce 324 iken geçtiğimiz yıl 2 milyon 189 bine ulaştı. Hava limanının mevcut terminal binası bu yoğunluğu kaldıramıyor. Yeni bir terminal binası yapmak için çalışmalara başladık. 8 baraj ve 4 gölet inşa ettik. Bir zamanlar birileri Kayseri’ye deniz getireceğiz diyordu ama biz deniz gibi bir Yamula Barajı yaptık. Söz verdik yaptık. Yaptığımız tünel ile Zamantı Irmağı’ndan Develi ovasına suyu aktardık. Kayserili girişimcilere 11.3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik. 33 binden fazla Kayseriliye ilave istihdam oluşturduk. Kayseri de bu çabalarımızın karşılığını verdi. 2.1 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan illerimizden oldu. Bay Kemal diyor ki; ’çiftçilerimiz aç.’ Doğru konuş Bay Kemal biz sadece Kayserili çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde Kayserililer ile el ele gönül gönüle vererek daha çok hizmet vermeye devam edeceğiz. Kayseri işini sağlama alır. Halimizi bilmeyenler yok değil. Onlara da diyoruz ki size de bize de ölüm var. Gelin yanımıza beraber yürüyelim. Kayseri belediye başkanınız, Özhaseki kardeşiniz şimdi bu hizmetlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sonra şimdi de başkentimiz Ankara’da devam edecek. Kayseri, Ankara’daki tüm hemşehrilerinize yakınlarınıza bunu anlatın. Desteklerini Özhaseki kardeşinize versinler. Biz siyasetin mecrasını toptan değiştirerek ittifakları seçimden önce yaptık. Yönetim sistemimizin değişmesi de bu sistemin bir neticesidir. Cumhur İttifakı’nın temelleri çok daha gerilere uzanır. İstiklal Marşımızı en gür sada ile aynı kararlılıkta okuyorduk. Şu anda bu CHP kiminle ittifak halinde? İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle birlikte. Bu CHP bizim bayraklarımızı kongrelerinde asmayan HDP ile birlikte. İYİ Parti de bunlarla birlikte. Biz buna üzülüyoruz. 31 Mart’ta Osmanlı tokadına sandıklarda var mıyız? Biz Cumhur İttifakı’nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk. Bu yol farklı bir yol” dedi.

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Cezayir’de Cumhurbaşkanı Butelfika’nın adaylığına karşı protestolar sürüyorCezayir’de Cumhurbaşkanı Butelfika’nın adaylığına karşı protestolar sürüyor
Karamollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlarKaramollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlar

En Çok Okunan Haberler

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.