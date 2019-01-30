Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdemirli ailesinin mevlidine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak Cumartesi günü İzmir’de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin babası merhum Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe Pakdemirli için düzenlenen mevlide katılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin babası Eski Başbakan yardımcılarından Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe Pakdemirli’nin ölüm yıldönümü için yarın mevlit okutulacak.
Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camii’nde ikindi namazını müteakip okunacak mevlide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar da katılacak.
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