CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN İLE GÖRÜŞTÜ

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradığı belirtilen konuya ilişkin açıklana şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aramıştır. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alınmıştır."

