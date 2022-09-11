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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

11.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pakistan'daki sel felaketi ve Türkiye'nin yardım faaliyetleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasındaki görüşmede, Pakistan'da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardım faaliyetleri ele alındı.

DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

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Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti. (DHA)

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