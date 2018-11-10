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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 20:35 | Son Güncelleme

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

PARİS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'e geldi.

Ziyaretin ilk temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peninsula Otel'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

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