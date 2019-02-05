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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partilerin bir defa bankacılık hareketleri içerisinde bulunma hakkı ve yetkisi yoktur. Bu yapısal olmayan süreci işleten Cumhuriyet Halk Partisi biz böylece yasal bir zemine çekmiş olacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partilerin bir defa bankacılık hareketleri içerisinde bulunma hakkı ve yetkisi yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partilerin bir defa bankacılık hareketleri içerisinde bulunma hakkı ve yetkisi yoktur. Bu yapısal olmayan süreci işleten Cumhuriyet Halk Partisi biz böylece yasal bir zemine çekmiş olacağız. Bu bankadaki Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 28 gibi bir oran bir defa azine’nin malıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı ile ilgili soruya, “Yol haritasını bir boyutuyla zaten şu anda Meclis Başkanımız Binali bey ifade etmiş oldu. Dolayısıyla o sürecin başlamasıyla ilgili olarak daha sonrası yapılması gereken neyse onları da zaten partimiz, grubumuz olarak yapacağız. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, müşterek atmamız gereken adımları atacağız” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’ın mesajlarına ve masada ne olacağına dair soruya, "Mesajlar güzel. Siz de bu mesajları soğutmayın. Biz de görüşmelerimizi yaptıktan sonra basın açıklamasıyla da bunlar basına açık olacak” karşılığını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmeye ve ittifak yapılacak illere ilişkin soruya, “Büyük ihtimalle yarın görüşmemiz olacak” dedi.
İş Bankası’na ilişkin soru üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İş Bankası meselesi çok açık ve net uygulanabilecek ne varsa, bunlar yasalar içerisinde mevcuttur. Çünkü, partilerin bir defa bankacılık hareketleri içerisinde bulunma hakkı ve yetkisi yoktur. Bu yapısal olmayan süreci işleten Cumhuriyet Halk Partisi biz böylece yasal bir zemine çekmiş olacağız. Bu bankadaki Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 28 gibi bir oran bir defa Hazine’nin malıdır. Hazine kimindir? Milletindir. Dolayısıyla bir hak Hazine’ye devredilmiş olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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