Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerdeki bu azim, bu kararlılık, bu birlik ve beraberlik daim olduğu sürece Allah'ın izniyle ne bu davanın ne AK Parti'nin önünü kesmeye inşallah kimsenin gücü yetmez. Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Konuşmasına, tüm Ankaralıları selamlayarak ve toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti Ankara teşkilatlarında görev alanları tebrik etti, ahirete irtihal edenlere ise Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, "Sizler, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın emaneti Cumhuriyet'in başkenti bu şehrin günümüzdeki bayraktarlarısınız. Milli Mücadele'de düşman dibine kadar geldiği günlerde bile dimdik ayakta kalarak yönetim görevini sürdüren Ankara, 15 Temmuz'da bir kez daha gazilikle şereflenmiştir. Darbecilerin attıkları bombalara, sıktıkları kurşunlara, uçurdukları uçaklara, araçların ve insanların üzerlerinden geçirdikleri tanklara cesaretle karşı koyan Ankara'ya ve Ankaralılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Ankara'nın sadece devletin başkenti olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin tüm renklerini, zenginliklerini, birikimini, umudunu bünyesinde toplayan, mazi ile ati arasında kurdukları köprünün kilit taşı konumunda bir şehir olduğunu dile getiren Erdoğan, bu sebeple AK Parti olarak kendileri için de Ankara'nın daima özel, önemli ve kritik bir yer olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun, Ankara ilk günden beri bize sahip çıkmış, destek vermiş, dağ gibi yanımızda durmuştur. Milletimizin asırlık demokrasi ve kalkınma özlemlerini hayata geçirme sorumluluğunu üstlenmiş AK Parti kadrolarının öncü lokomotiflerinden biri de Ankara teşkilatıdır. Ankara'daki varlığımızı, birliğimizi, gücümüzü, kabiliyetimizi ne kadar üst düzeyde tutarsak tüm Türkiye'deki hareket alanımız da o derece genişler." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara teşkilatının geçen yıl yaptığı 83 bin 600 yeni üye ve toplamda ulaştığı 788 bin üye ile şehirdeki tüm siyasi partilerin toplamının üzerinde bir başarıya imza attığını belirten Erdoğan, "Bu yılın ilk iki ayındaki üye sayısının 18 bin 500'e ulaşmış olması yükselişin sürdüğüne işaret ediyor. İnşallah Ankara 2023 seçimlerinde hem sandıklara sahip çıkarak hem sandıkları AK Parti ve Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak kendine yakışanı yapacaktır." diye konuştu.

- "Ankara'yı kucaklamanızı istiyorum"

Milli Mücadele'de Ankaralıların dudaklarından "Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak / Biz düşmanı esir ettik, şu feleğin işine bak." dizelerinin döküldüğünü söyleyen Erdoğan, "İnşallah 2023'te bu şehrin sokakları gözleri umut ve sevinçle parlayan, ülkelerinin ve kendilerinin geleceğine sahip çıkan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla çınlayacaktır. Bunun için sizlerden tek bir anınızı, -ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları- tek bir gününüzü boşa geçirmeden tüm ilçeleri, mahalleleri, sokakları, haneleriyle gönlünü kazanmadık tek bir insanımızı bırakmayacak şekilde Ankara'yı kucaklamanızı istiyorum." dedi.

"Şimdi sizlerden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki duymayan kalmasın." diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ankara, seçim gününe kadar durmadan, dinlenmeden gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Ankara, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Ankara, evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 vizyonu için gönüller kazanmaya hazır mıyız? Ankara, ülkemizi çeyrek asır geriye götürme hevesinde olanların rüyalarını kabusa çevirmeye hazır mıyız? Ankara, Türkiye'nin iki asırlık demokrasi ve kalkınma hamlesini bir kez daha kesintiye uğratmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet" yanıtını almasının ardından, "Maşallah, barekallah. Sizlerdeki bu azim, bu kararlılık, bu birlik ve beraberlik daim olduğu sürece Allah'ın izniyle ne bu davanın ne AK Parti'nin önünü kesmeye inşallah kimsenin gücü yetmez. Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir. Bak burada böyle bir sıkıntı var mı? Evelallah omuz omuza istikbale yürüyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

