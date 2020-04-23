Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımla tüm Türkiye'yi saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

İşte Erdoğan'ın paylaşımı:

Bugün TRT’ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Çocuklar unutmayın, 21.00’de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı’mızı okuyacağız.

Bugün TRT’ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum.



Çocuklar unutmayın, 21.00’de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı’mızı okuyacağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

İSTİKLAL MARŞIMIZ İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK KOROSU KURULUYOR. Meclisimizin açılışının 100. yılında, bu akşam 21:00’da, 83 milyon pencerelerde, balkonlardayız. İstiklal Marşımızı, görev başındaki sağlık çalışanlarımız adına da okuyalım. Coşkumuz büyük, sesimiz gür olsun. pic.twitter.com/NH3pfbNUEy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020



