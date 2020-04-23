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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 20:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm Türkiye'yi saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımla tüm Türkiye'yi saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

İşte Erdoğan'ın paylaşımı:

Bugün TRT’ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Çocuklar unutmayın, 21.00’de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı’mızı okuyacağız.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:


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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istiklal marşı

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