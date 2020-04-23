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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 20:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm Türkiye'yi saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmesinin ardından tüm Türkiye'de İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı. Türkiye tek yürek oldu ve milyonlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan gür bir sesle okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:


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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istiklal marşı

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