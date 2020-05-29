Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Söz verdiğimiz gibi

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda hastanenin yapımına ilişkin video ile hastaneyle ilgili bilgiler de yer aldı.

Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/9onHewBI2w — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2020



