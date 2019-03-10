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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

BELENLİLER, ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı’nda halka hitap ettikten sonra Hatay Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.

BELENLİLER, ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı’nda halka hitap ettikten sonra Hatay Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Kafile, havalanı güzerhahında bulunan Belen ilçesinden geçerken, karayolu üzerinde toplanan ilçe halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Binlerce kişinin ısrarı üzerine Erdoğan, seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Cumhur ittifakı tarafından belediye başkan adayı gösterilen MHP'li İbrahim Gül'e destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 15 dakika konuştu. Erdoğan ve beraberindeki kafile ardından Belenlilerin sevgi gösterileri arasında havalanına gitmek üzere yola çıktı.

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