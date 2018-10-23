Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim sisteminde uygulanacak yeniliklere ilişkin, "Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. halen 4+2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek. Anaokulu eğitimini de gerekli alt yapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz" dedi.
Görüntü dökümü
-Erdoğan'nın konuşması
-Milli Eğitim Bakanının konuşması
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Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA)
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