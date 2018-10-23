HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim sisteminde uygulanacak yeniliklere ilişkin, "Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. halen 4+2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek. Anaokulu eğitimini de gerekli alt yapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz" dedi.

Görüntü dökümü
-Erdoğan'nın konuşması
-Milli Eğitim Bakanının konuşması
-Detaylar

Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA)

PARTNER16 günlük tur düşesi yordu16 günlük tur düşesi yordu
AİHM Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için Türkiye'den savunma istedi!AİHM Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için Türkiye'den savunma istedi!
Süleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdikSüleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

AİHM Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için Türkiye'den savunma istedi!

AİHM Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için Türkiye'den savunma istedi!

Süleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdik

Süleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdik

Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eski...

Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eski...

İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar!

İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar!

65 metre derinlikte 250 yıllık Rus savaş gemisi bulundu

65 metre derinlikte 250 yıllık Rus savaş gemisi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.