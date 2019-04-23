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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan kürsüye çıkınca TBMM Genel Kurulu salonundan erken ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada artık bir gaz sıkışması var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin bunların hepsini etraflıca incelemek lazım, bunun üzerinde de düşünmek lazım” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM özel oturumuna katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşma yapacağı sırada genel kuruldan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, "Erken ayrılıyorsunuz" sözleri üzerine Erdoğan, “Nasıl ayrılmayalım. İstiklal Marşı’nı şu parlamentonun içinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara sizlerde olumlu bakıyorsanız diyecek bir şeyim yok. Ama benim ne vicdanım, ne karakterim, ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzem edemem. Onun için de dinleyemem” dedi.
“HDP’nin kapatılması için bir girişim olacak mı?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Parti kapatmak ayrı bir şey suç irtikap edenler ayrı bir şey. Parti kapatma konusu farklı ama suça irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı; hak, hukuk, adalet diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak onları da yargı kararını vermesi lazım” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı değerlendiren Erdoğan, “Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK ile hangi siyasi örgüt el ele, kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’deki hangi siyasi partiler kol kola veriyorlar. Kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin bunların hepsini etraflıca incelemek lazım, bunun üzerinde de düşünmek lazım. Bunları bir istismara dönüştürmenin bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretine gideceğim zaman öncelikle soruyorum, gidişim orayı rahatsız eder mi diye. Eğer edecekse gitmeyim diyorum, dua edilecekse evimden ederim. Olay bu kadar basit” açıklamasında bulundu.

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