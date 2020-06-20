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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği işçinin ailesiyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 21:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Osman Tuncay'ın ailesiyle telefonla görüşerek, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği işçinin ailesiyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit olan 4 kişiden Osman Tuncay'ın ailesini ziyaret eden Soylu, Tuncay'ın eşi Emine, babası Mehmet, annesi Halime ve biri kız 2 çocuğuyla bir araya geldi.

Aileye taziyelerini ileten Bakan Soylu, daha sonra şehidin babası Mehmet Tuncay'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

"BEDELLERİNİ ÖDETİYORUZ, ÖDETECEĞİZ"

Erdoğan, Tuncay'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Mehmet Bey, başınız sağ olsun. Rabbim taksiratını, hasenatını tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin inşallah. Yücel Allah cennetinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Mehmet Tuncay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Silopi ilçesi Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 işçi şehit olmuştu. (AA)

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