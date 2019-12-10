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Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK’nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan’ın ailesini aradı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılında kaçırıldığı terör örgütü PKK’nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan’ın annesi Hatice Ceylan ve babası Abdülkadir Ceylan’ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eyleme de katılan Hatice Ceylan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılında kaçırıldığı terör örgütü PKK’nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan’ın annesi Hatice Ceylan ve babası Abdülkadir Ceylan’ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eyleme de katılan Hatice Ceylan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Anne Ceylan’ın "Allah razı olsun, devletimizi inşallah başımızdan eksik etmesin. Rabbim polisimize, askerimize yardımcı olsun inşallah, güç, kuvvet versin" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amin, gerek Süleyman Bey’den, gerek bütün polis kardeşlerimizden, asker kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eninde sonunda hamdolsun evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Allah mutluluğunuzu da daim eylesin inşallah" karşılığını verdi.
Baba Abdülkadir Ceylan’a da geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Geçmiş olsun, gözünüz aydın. Rabbim inşallah şöyle sabaha kadar delikanlı da yanınızda olur, Allah bir daha bu tür bir imtihanla baş başa bırakmasın" ifadelerini kullandı.
Baba Ceylan’ın "Allah razı olsun, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, sizleri başımızdan eksik etmesin" sözleri üzerine "Amin inşallah" karşılığını veren Erdoğan, baba Ceylan’a kaç çocuğu olduğunu sordu. Ceylan’ın, "3 tane Sayın Cumhurbaşkanım, siz 3 diyordunuz 3" ifadeleri üzerine Erdoğan, "Allah hayrını versin inşallah" dedi. Abdülkadir Ceylan’ın "Allah sizlerin de çocuklarınızı bağışlasın" sözleri üzerine ise Erdoğan, "Amin inşallah, yolunda daim eylesin Rabbim inşallah, mutluluğunuzu da artırsın inşallah" karşılığını verdi.
Anne Ceylan’ın, "Allah sizin de çocuklarınızı başınızdan eksik etmesin, güzel bir ömür nasip etsin. Allah size de güç kuvvet versin inşallah. Rabbim bütün çocukları inşallah sizin yardımınızla getirttirir" şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Amin, inşallah" dedi.
Terör örgütü PKK’nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 4 yıl önce 15 yaşındayken terör örgütü tarafından dağa kaçırılmıştı.

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