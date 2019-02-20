Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı’daki olay hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı’daki ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin’den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin’den bilgi aldı.



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