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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, "Libya’yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır" diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, "Libya’yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır" diye yazdı.
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18.01.2020 11:20 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, "Libya’yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır" diye yazdı.
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