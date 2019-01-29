Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika kurulları başkan vekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Başkan Vekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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