Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüştü (3)

\u0130stanbul DHA \nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Petro Poro\u015fenko ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki g\u00f6r\u00fc\u015fme saat 10.30 s\u0131ralar\u0131nda ba\u015flad\u0131 ve 1 saat 15 dakika s\u00fcrd\u00fc.Kimse 'lanet' uyar\u0131s\u0131n\u0131 dinlemedi! Ve mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131\u015eehit Fethi Sekin, kabri ba\u015f\u0131nda an\u0131ld\u0131\u0130mamo\u011flu: \u00a0\u0130stanbul'un ger\u00e7ek sahiplerini ar\u0131yorsan\u0131z gidin Roman vatanda\u015flara
Okuyucu Yorumları 0 yorum